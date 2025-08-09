Уфимец утонул при попытке переплыть реку

В четверг вечером, 7 августа, в Калининском районе Уфы 36-летний мужчина утонул, пытаясь переплыть реку на несанкционированном пляже в районе сбросного канала озера Теплого.

По информации Управления гражданской защиты города, мужчина отдыхал с другом на необорудованном для купания участке. Несмотря на предупреждающие аншлаги, он решил зайти в воду.

Спасатели оперативно начали поиски, обследовав береговую линию реки и озера. Через сутки, 8 августа вечером, тело мужчины было обнаружено в районе Сипайлово и передано правоохранительным органам.