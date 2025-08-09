Глава Башкирии посетил пострадавших после хлопка газа в Стерлитамаке

Радий Хабиров прервал рабочую поездку в Стерлитамак, чтобы лично проверить условия оказания помощи пострадавшим в результате технологической аварии на промышленном предприятии.

Фото №1 - Глава Башкирии посетил пострадавших после хлопка газа в Стерлитамаке

Так сложилось, что именно эту установку на предприятии готовили к ремонту и поэтому там было достаточно много людей. На данный момент в больницу обратились более 30 человек, в реанимации находятся девять человек, к сожалению, среди них есть очень тяжелые пациенты. Сейчас из Уфы приедут специалисты нашего ожогового центра. Все готово, надо просто понять, здесь мы будем их лечить или нужно перевозить в Уфу. Выходил на связь министр здравоохранения Михаил Мурашко, по линии санавиации готовы и в Москву направить. Пока все необходимые меры принимаются.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Напомним, авария произошла сегодня утром, 9 августа. По данным МЧС республики, возгорания после инцидента не зафиксировано. В результате происшествия были эвакуированы 15 человек, пострадали 36 работников предприятия, из них 9 находятся в реанимации. К счастью, обошлось без погибших.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы, организован оперативный штаб. Специалисты ведут мониторинг состояния окружающей среды. По предварительной версии, причиной аварии стала разгерметизация трубопровода.

Видео: Радий Хабиров, Vk

