Глава Башкирии посетил пострадавших после хлопка газа в Стерлитамаке

Радий Хабиров прервал рабочую поездку в Стерлитамак, чтобы лично проверить условия оказания помощи пострадавшим в результате технологической аварии на промышленном предприятии.
Напомним, авария произошла сегодня утром, 9 августа. По данным МЧС республики, возгорания после инцидента не зафиксировано. В результате происшествия были эвакуированы 15 человек, пострадали 36 работников предприятия, из них 9 находятся в реанимации. К счастью, обошлось без погибших.
В настоящее время на месте работают все экстренные службы, организован оперативный штаб. Специалисты ведут мониторинг состояния окружающей среды. По предварительной версии, причиной аварии стала разгерметизация трубопровода.
Видео: Радий Хабиров, Vk