В Стерлитамаке не зафиксировано превышения ПДК после хлопка газа

Напомним, в результате инцидента 31 человек был госпитализирован, в том числе 9 находятся в реанимации. Возгорания после аварии не произошло, погибших нет. В настоящее время на месте работают экстренные службы, организованы восстановительные работы. Для оказания специализированной медицинской помощи привлечены реаниматологи, комбустиологи и офтальмологи. Предварительной причиной инцидента стала разгерметизация трубопровода.