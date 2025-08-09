В Стерлитамаке не зафиксировано превышения ПДК после хлопка газа

Минэкологии Башкирии провели мониторинг атмосферного воздуха в районе промышленного предприятия в Стерлитамаке, где 9 августа произошел хлопок газовоздушной смеси.
Как сообщили в ведомстве, замеры проводились на улице Ломоносова, 27. Специалисты проверяли содержание сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, бензола, толуола, этилбензола, ксилолов и фенола.
Как отметил заместитель начальника отдела организации контрольно-надзорной деятельности управления охраны окружающей среды Минэкологии Юнер Вахитов, превышения ПДК вредных веществ не обнаружено. Мониторинг экологической ситуации продолжается.
Напомним, в результате инцидента 31 человек был госпитализирован, в том числе 9 находятся в реанимации. Возгорания после аварии не произошло, погибших нет. В настоящее время на месте работают экстренные службы, организованы восстановительные работы. Для оказания специализированной медицинской помощи привлечены реаниматологи, комбустиологи и офтальмологи. Предварительной причиной инцидента стала разгерметизация трубопровода.
Фото: Минэкологии РБ.