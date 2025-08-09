В Уфе прошел День физкультурника

В городах и районах республики прошло порядка 350 спортивных мероприятий, посвященных Дню физкультурника. Всего в соревнованиях участие приняли более 40 тысяч любителей спорта. В Уфе одной из площадок для праздника стал Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

В рамках Дня физкультурника впервые прошёл фестиваль «Своя спортивная семья». Мероприятие объединило ветеранов специальной военной операции и их семьи. В рамках мероприятия состоялось награждение руководителей спортшкол благодарственными письмами, значки вручили более 40 мастерам спорта России.