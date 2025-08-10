Министр сельского хозяйства Башкирии рассказал о ходе уборочной кампании

Аграрии республики намолотили 850 тысяч тонн зерна нового урожая. В первую очередь речь об озимых культурах. Таковы последние данные Министерства сельского хозяйства.
В регионе на несколько дней установилась дождливая погода, но хлеборобы не теряют оптимизма и рассчитывают собрать по итогу хороший урожай. Ведь скошено только 17% от общего объема посевов. В скором времени начнется плотная уборка яровых культур.
Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов рассказал, как проходит уборочная кампания и какие есть виды на урожай. Подробности – в нашем видео.