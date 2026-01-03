Министр здравоохранения Башкирии провёл врачебный приём

Вопросы здоровья не терпят отлагательств, поэтому и в новогодние праздники двери поликлиник республики открыты для пациентов. Так, 3 января в поликлинике №43 врачебный прием как невролог провел министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Он пообщался с пациентами, провел тщательный неврологический осмотр, посетил рентгенологический и флюорографический кабинеты, а также обсудил с главврачом вопрос модернизации поликлиники в 2026 году.

Вести прием как врач-невролог в новогодние праздники для Айрата Рахматуллина стало уже традицией. В этом году повезло жителям мкр. Сипайлово. Галия Хабирова – пенсионерка, более 40 лет проработала в этой же поликлинике. Сейчас посещает её в качестве пациента. На приеме у министра здравоохранения была впервые.

Поликлиника №43 единственная в Сипайлово. Она обслуживает более 84000 взрослого населения. На сегодняшний день филиал на ул. Рыльского требует капремонта. В 2026 году взрослую поликлинику №43, а также детскую поликлинику №5 рассматривают на включение в проект главы республики по модернизации учреждений города Уфы.