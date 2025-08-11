В Уфе открылась художественная выставка «К мечте»

В выставочном зале «Ижад» Башкирского государственного художественного музея им. Нестерова свои работы представили театральная художница Эльвира Асадуллина и её сын Арслан Апанаев. В экспозиции более 140 произведений в самых разных техниках: живопись, графика, театрально-декорационное искусство, керамика.

Темы – от личных воспоминаний и пейзажей родного края до эскизов к постановкам Достоевского, Шекспира и Сартра. Особое место занимает серия «Небо. Самолёт. Девушка» – посвящение родителям художницы, связанным с гражданской авиацией.