В Уфе открылась художественная выставка «К мечте»

В выставочном зале «Ижад» Башкирского государственного художественного музея им. Нестерова свои работы представили театральная художница Эльвира Асадуллина и её сын Арслан Апанаев. В экспозиции более 140 произведений в самых разных техниках: живопись, графика, театрально-декорационное искусство, керамика.
Темы – от личных воспоминаний и пейзажей родного края до эскизов к постановкам Достоевского, Шекспира и Сартра. Особое место занимает серия «Небо. Самолёт. Девушка» – посвящение родителям художницы, связанным с гражданской авиацией.
Работы Арслана Апанаева – керамические миниатюры и живопись – уже отмечены наградами на творческих конкурсах. Организаторы уверены: каждый гость найдёт здесь своё вдохновение и, возможно, сделает шаг навстречу собственной мечте.