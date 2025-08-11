В Уфе скончался один из пострадавших на заводе в Стерлитамаке

Сегодня утром скончался один из пострадавших в результате технологической аварии на БСК в Стерлитамаке. Мужчина был подключен к аппарату ИВЛ и находился в уфимском медучреждении, куда был доставлен сразу после ЧП. Об этом сообщили на оперативном заседании правительства.
41 человек пострадал в результате разгерметизации трубопровода, по которому шла подача сырья. Установку готовили к ремонту.
На сегодня ситуация на производстве стабилизирована. Предприятие возьмет на себя все расходы на лечение и поддержку семей сотрудников. На особом контроле произошедшее у главы республики.