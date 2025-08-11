В Уфе женщина обнаружила новых жильцов на своём садовом участке

Уфимка несколько лет не приезжала в СНТ, а вернувшись спустя время, обнаружила, что землёй пользуется уже другие люди, поставившие дом, бассейн и хозпостройки.

Альбина Хасанова теперь может только наблюдать со стороны, как на её земле обживаются новые хозяева. Садовый участок ей подарила мама. Но последние четыре года женщина не приезжала в СНТ. А весной понадобились деньги, и Альбина решила продать имущество. Когда приехала в садовое товарищество, долго не могла поверить глазам. Думала, может быть, память подводит и адрес не тот?

В 2010 году женщина в суде установила право собственности. Документы, подтверждающие это, имеются. Там вписаны и координаты участка, и его номер. Но каким-то образом землю переоформили, разделив на два и дав новую нумерацию.

Пролить свет на историю не смог и нынешний председатель садового товарищества. Мужчина заступил на должность в 2019 году. Пришёл, когда собственник у участка, говорит он, числился уже другой.