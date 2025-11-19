В Башкирии эвакуировали жильцов многоэтажки

В Стерлитамаке на улице Артема произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в региональном управлении МЧС, загорелся балкон на втором этаже в квартире, где никто не проживал.

Пожарные оперативно эвакуировали с верхних этажей 17 человек, включая троих детей. Еще 30 жильцов покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей.

В результате происшествия 64-летняя женщина была доставлена в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи ее отпустили домой.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.