В Уфе «накрыли» подпольную порностудию

В Уфе пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным производством порнографического контента. Правоохранительные органы задержали пятерых участников, включая 30-летнего организатора, двух вебкам-моделей и помощников, выполнявших роли оператора и ассистента.

Для съемок откровенных видео они арендовали квартиру, где при обыске было обнаружено профессиональное оборудование: камеры, осветительные приборы, компьютеры, роутеры, эротические костюмы и интимные предметы.