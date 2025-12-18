В Уфе открыли новые помещения Госфонда «Защитники Отечества»

Трудоустройство, социальная и психологическая помощь, а также другие вопросы бойцов будут решаться в одном месте, по принципу единого окна. Сегодня в Уфе состоялось открытие новых помещений регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества». С созданными для участников СВО условиями ознакомился глава республики. Также Радий Хабиров принял участие в торжественном вручении ключей от пяти автомобилей ветеранам спецоперации.
Радий Хабиров вручает ветеранам специальной военной операции медали генерала Шаймуратова. Сразу после ещё одна не менее приятная церемония – пятеро бойцов получают ключи от новеньких автомобилей «Москвич» и «Баик» с ручным управлением.
После получения ранений они многому учатся заново, в том числе водить машину. С инициативой обеспечить ветеранов СВО с тяжёлой инвалидностью специализированными автомобилями в апреле прошлого года выступила председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. Предложение было поддержано Президентом страны. На сегодняшний день 15 бойцов из нашей республики обеспечены автомобилями с ручным управлением.
Церемония вручения ключей прошла в новом здании филиала Госфонда. Помещения по улице Советской передали этой весной. За достаточно короткий период провели ремонт, и теперь в распоряжении «Защитников Отечества» 515 квадратных метров площадей.
В одной локации, в формате единого окна, оказать разностороннюю помощь как участникам специальной военной операции, так и семьям бойцов – вот главный функционал новых помещений филиала Госфонда.
Сегодня же, во время посещения филиала Госфонда «Защитники Отечества», было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и Банком ВТБ, направленное на социальную поддержку ветеранов и участников специальной военной операции.