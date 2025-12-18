В Уфе открыли новые помещения Госфонда «Защитники Отечества»

Трудоустройство, социальная и психологическая помощь, а также другие вопросы бойцов будут решаться в одном месте, по принципу единого окна. Сегодня в Уфе состоялось открытие новых помещений регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества». С созданными для участников СВО условиями ознакомился глава республики. Также Радий Хабиров принял участие в торжественном вручении ключей от пяти автомобилей ветеранам спецоперации.

Радий Хабиров вручает ветеранам специальной военной операции медали генерала Шаймуратова. Сразу после ещё одна не менее приятная церемония – пятеро бойцов получают ключи от новеньких автомобилей «Москвич» и «Баик» с ручным управлением.

Я от «Защитников Отечества» прошёл обучение на автомобиль с ручным управлением, то есть уже сел, мне всё объяснили, показали. Я сел, нормально поехал, до первого светофора доехал – уже разобрался, хорошо всё, привык. Сейчас я уже могу и ребёнка увезти на секцию, в спортзал, могу и сам куда-то выехать, и жене большое облегчение. Конечно, это помощь. Андрей Малышев, ветеран специальной военной операции

После получения ранений они многому учатся заново, в том числе водить машину. С инициативой обеспечить ветеранов СВО с тяжёлой инвалидностью специализированными автомобилями в апреле прошлого года выступила председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. Предложение было поддержано Президентом страны. На сегодняшний день 15 бойцов из нашей республики обеспечены автомобилями с ручным управлением.

Церемония вручения ключей прошла в новом здании филиала Госфонда. Помещения по улице Советской передали этой весной. За достаточно короткий период провели ремонт, и теперь в распоряжении «Защитников Отечества» 515 квадратных метров площадей.

Здесь будет приёмная зона, будут работать наши социальные координаторы, военно-социальный центр, здесь мы будем и забор ДНК проводить, оформлять родственников без вести пропавших участников СВО, здесь у нас приём будут вести врачи разных направлений, психологи. Также у нас будут работать представители министерств и ведомств, юридических служб. Гульнур Кульсарина, руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Республики Башкортостан

В одной локации, в формате единого окна, оказать разностороннюю помощь как участникам специальной военной операции, так и семьям бойцов – вот главный функционал новых помещений филиала Госфонда.

Удачное месторасположение нового помещения – рядом Советская площадь, где памятник Герою России Минигали Шаймуратову. Отсюда ребята уезжали на специальную военную операцию. Это место для них особенное. Важно, что все свои вопросы бойцы могут решать в одном месте. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан