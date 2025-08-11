В Уфе спасатели освободили палец мальчика из металлической детали

Накануне вечером в Уфе 12-летнему мальчику понадобилась помощь спасателей. Его мама позвонила в экстренные службы и рассказала, что сын не может высвободить палец, застрявший в отверстии металлического элемента.

Фото №1 - В Уфе спасатели освободили палец мальчика из металлической детали

На место происшествия прибыли специалисты из поисково-спасательного отряда УГЗ города. Им пришлось использовать гравёр, слесарные инструменты и болторез, чтобы разрезать деталь, а затем с помощью гидравлического устройства освободить палец.

К счастью, мальчику не потребовалась медицинская помощь.

Фото: УГЗ Уфы.

