Под Уфой спасатели освободили палец 5-летнего малыша от игрушки

Вчера вечером, 22 ноября, в селе Миловка Уфимского района спасатели помогли 5-летнему ребенку, палец которого застрял в игрушке.
На место происшествия незамедлительно выехали специалисты Госкомитета РБ по ЧС. Они аккуратно разобрали игрушку с помощью слесарного инструмента и освободили палец малыша.
Спасатели напоминают родителям о мерах предосторожности:
— проверяйте возрастные маркировки на игрушках;
— избегайте игрушек с мелкими деталями и узкими отверстиями для малышей;
— всегда контролируйте игры маленьких детей.
При чрезвычайных ситуациях звоните по номеру 112.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.