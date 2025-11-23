Под Уфой спасатели освободили палец 5-летнего малыша от игрушки

Вчера вечером, 22 ноября, в селе Миловка Уфимского района спасатели помогли 5-летнему ребенку, палец которого застрял в игрушке.

На место происшествия незамедлительно выехали специалисты Госкомитета РБ по ЧС. Они аккуратно разобрали игрушку с помощью слесарного инструмента и освободили палец малыша.

Спасатели напоминают родителям о мерах предосторожности:

— проверяйте возрастные маркировки на игрушках;

— избегайте игрушек с мелкими деталями и узкими отверстиями для малышей;

— всегда контролируйте игры маленьких детей.

При чрезвычайных ситуациях звоните по номеру 112.