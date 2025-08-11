Стало известно, сколько зерна отправила Башкирия в другие регионы

Уборочная кампания в Башкортостане набирает обороты. Урожай в республике в этом году обещает быть богатым. Об этом в «День зерна» сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Стоит отметить, что в этом году участилось число поставок зерновых культур: 280 тысяч тонн только с начала этого года отправили в 28 регионов страны. Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Рожь, пшеница, сахарная свёкла, ячмень, рапс, подсолнечник — сельскохозяйственные культуры Башкортостана поражают своим разнообразием. Только урожай зерна здесь ежегодно составляет свыше трёх миллионов тонн, и высоким спросом местная продукция пользуется по всей стране.

280 тысяч тонн зерна отправлены в Краснодарский и Пермский края, а также в Ленинградскую, Белгородскую, Оренбургскую, Новороссийскую, Тамбовскую области, в Самарскую область, в Саратовскую. А также в Татарстан и Удмуртию.

Люция Матвеева, государственный инспектор отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан

Так, зерно с башкирских полей отправили в 28 регионов России. Это пшеница, ячмень, горох, рожь, крупы и лён. Также на рынке востребованы семена подсолнечника. Популярностью башкирская продукция пользуется не только в России, но и за ее пределами. Так, с начала этого года более 13 тысяч тонн подсолнечного масла из Куюргазинского и Чишминского районов республики были отправлены в Китай.

Перед вывозом в другой регион или за границу образцы продукции подвергаются строгому контролю. Так, перед экспортом в Китай масло обязательно исследуют на предмет безопасности, качества и соответствия стандартам. Причем начинается проверка еще в поле.

Наши специалисты, получив заявку, заблаговременно выезжают в поля и проводят исследования на содержание сорных карантинных растений, если визуальный метод позволяет, то исследуют на болезни, различные ржавчины. Если это требует лабораторных исследований, то исследуем уже лабораторным методом.

Лариса Жеванова, заместитель руководителя башкирской испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных

Всего с начала года было выдано свыше 590 сертификатов, подтверждающих требования соответствия страны-импортера. Как утверждают специалисты, экспорт подсолнечного масла в Китай существенно вырос. Возможно, в скором времени местная продукция обретет еще большую популярность на зарубежном рынке.

