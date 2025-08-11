Стало известно, сколько зерна отправила Башкирия в другие регионы

Уборочная кампания в Башкортостане набирает обороты. Урожай в республике в этом году обещает быть богатым. Об этом в «День зерна» сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Стоит отметить, что в этом году участилось число поставок зерновых культур: 280 тысяч тонн только с начала этого года отправили в 28 регионов страны. Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Рожь, пшеница, сахарная свёкла, ячмень, рапс, подсолнечник — сельскохозяйственные культуры Башкортостана поражают своим разнообразием. Только урожай зерна здесь ежегодно составляет свыше трёх миллионов тонн, и высоким спросом местная продукция пользуется по всей стране.
Так, зерно с башкирских полей отправили в 28 регионов России. Это пшеница, ячмень, горох, рожь, крупы и лён. Также на рынке востребованы семена подсолнечника. Популярностью башкирская продукция пользуется не только в России, но и за ее пределами. Так, с начала этого года более 13 тысяч тонн подсолнечного масла из Куюргазинского и Чишминского районов республики были отправлены в Китай.
Перед вывозом в другой регион или за границу образцы продукции подвергаются строгому контролю. Так, перед экспортом в Китай масло обязательно исследуют на предмет безопасности, качества и соответствия стандартам. Причем начинается проверка еще в поле.
Всего с начала года было выдано свыше 590 сертификатов, подтверждающих требования соответствия страны-импортера. Как утверждают специалисты, экспорт подсолнечного масла в Китай существенно вырос. Возможно, в скором времени местная продукция обретет еще большую популярность на зарубежном рынке.