Стало известно, сколько зерна отправила Башкирия в другие регионы

280 тысяч тонн зерна отправлены в Краснодарский и Пермский края, а также в Ленинградскую, Белгородскую, Оренбургскую, Новороссийскую, Тамбовскую области, в Самарскую область, в Саратовскую. А также в Татарстан и Удмуртию.

Люция Матвеева, государственный инспектор отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан