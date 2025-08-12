В Уфе парк развлечений выплатит компенсацию за отравление детей

Советский районный суд Уфы удовлетворил иск Роспотребнадзора Башкирии о защите прав несовершеннолетних. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

По данным ведомства, случай массового отравления произошел в октябре 2023 года во время празднования дня рождения в парке развлечений. После мероприятия у нескольких детей появились симптомы кишечной инфекции.

Родители пострадавших обратились в Роспотребнадзор с требованием о защите их прав в судебном порядке, включая компенсацию морального вреда, возмещения расходов на лечение, возврат денег за некачественно оказанные услуги и взыскание штрафа за нарушение прав потребителей. Эпидемиологическое расследование выявило нарушение санитарных норм, которые привели к отравлению.

Суд частично удовлетворил иск и обязал парк выплатить компенсацию морального вреда, возмещение расходов на лечение и штраф. Общая сумма взысканий превысила 550 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.