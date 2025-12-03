В Уфе осудили экс-воспитательницу за избиение детей

В Уфе суд вынес приговор экс-сотруднице частного детского сада, признанной виновной в жестоком обращении с детьми. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Фото №1 - В Уфе осудили экс-воспитательницу за избиение детей

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, воспитательница применила физическое насилие к двум 3-летним воспитанникам из своей группы из-за того, что они не слушались.

После того как родители одного из пострадавших обратились в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело. Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также женщина лишена права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью сроком на 3 года.

Фото:  СУ СКР по РБ.

