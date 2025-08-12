В Уфе впервые провели электронную жеребьевку для охотников на куниц

В Уфе Министерство природопользования и экологии Башкортостана провело первую электронную жеребьевку на право охоты на барсуков и куниц. Случайным образом были выбраны победители из числа поданных заявок. По принятым заявлениям жеребьевка была проведена в 23 районах республики.

Ранее с помощью лототрона уже проводилось распределение разрешений на добычу лося, косули и медведя. Чтобы принять участие, охотникам необходимо в обозначенный срок подать заявление. Напомним, что за ловлю животных без разрешения грозит административный штраф в размере от 500 до 4000 рублей.

В соответствии с нововведениями, которые внесены были в 2024 году осенью в закон об охоте республиканский, сейчас путем проведения жеребьевок распределяется побольше количество охотничьих ресурсов.

Камиль Биргулиев, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан
Конечно, электронно удобнее. Дистанционно можно всё подать, не тратить время на посещение. Как бы, ну, в принципе, разобраться несложно. В «Госуслугах» запрос написать, и там помощник всё подскажет и расскажет.

Иван Разумов, охотник
