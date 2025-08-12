В Уфе впервые провели электронную жеребьевку для охотников на куниц

Конечно, электронно удобнее. Дистанционно можно всё подать, не тратить время на посещение. Как бы, ну, в принципе, разобраться несложно. В «Госуслугах» запрос написать, и там помощник всё подскажет и расскажет.

Иван Разумов, охотник