В Уфе впервые провели электронную жеребьевку для охотников на куниц

В Уфе Министерство природопользования и экологии Башкортостана провело первую электронную жеребьевку на право охоты на барсуков и куниц. Случайным образом были выбраны победители из числа поданных заявок. По принятым заявлениям жеребьевка была проведена в 23 районах республики.
Ранее с помощью лототрона уже проводилось распределение разрешений на добычу лося, косули и медведя. Чтобы принять участие, охотникам необходимо в обозначенный срок подать заявление. Напомним, что за ловлю животных без разрешения грозит административный штраф в размере от 500 до 4000 рублей.