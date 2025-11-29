В Уфе подвели итоги работы «Движения Первых»

В Уфе подвели итоги работы регионального отделения Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых» за нынешний год. Обсуждали планы мероприятий, наградили тех, кто помогал и сформировывал направления деятельности на предстоящий 2026-й.
На конференции собралось порядка 600 делегатов со всей республики. На площадке функционировало шесть тематических зон. Участники узнали полезную информацию: ознакомились с проектами, прослушали лекции и задали интересующие вопросы.
Также подвели итоги регионального конкурса «Премия Первых», направленного на поддержку и признание выдающихся инициатив и проектов, реализованных молодежью республики. Победителями стали 64 человека из 22 муниципалитетов Башкортостана.