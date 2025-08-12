В Башкирии на дне озеро дайверы сняли необычное облако
Дайверы из Октябрьского запечатлели уникальное природное явление в озере Кандрыкуль. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как со дна водоема поднимается загадочное бело-голубоватое облако, создавая эффектный подводный пейзаж. Видеозаписью поделились в Минэкологии республики.
Геологи объясняют это явление особенностями карстового происхождения озера. Кандрыкуль, как и Аслыкуль, образовались миллионы лет назад в результате сложных геологических процессов. Эти водоемы представляют собой природные воронки, наполненные водой из атмосферных осадков и подземных источников.
По мнению специалистов, заснятое явление связано с поднятием донных отложений, возможно вызванным локальными изменениями рельефа дна. Подобные процессы характерны для карстовых озер, сформировавшихся в кайнозойскую эру, когда тектонические изменения создали в этом регионе глубокие провалы, позднее заполнившиеся водой после отступления ледников.
Толщи ледника сгладили выступающие высокие нагромождения карстовых пород на верхней части проема. После таяния ледника вода заполнила котлован, а буйная растительность покрыла прибрежную местность. Постепенно гидроним приобретал нынешнюю конфигурацию. Склоны береговой линии сложены из делювиальных суглинистых пород и плотных горных песчаных отложений, местами спускающиеся двумя террасами к зеркалу озера.Пологое дно озерной чаши сложено из каменистых и песчаных слоев. Восточная и северо-восточная береговая оконечность водоема низкая, в остальной части более высокая. Вода в озере Кандрыкуль пресная, невероятно чистая, прозрачная, с незначительным содержанием сульфата натрия и магния, поэтому идеально подходит для купания и отдыха на воде. В солнечную погоду на глади вспыхивают серебристые и золотистые блики, которые придают водоему сказочную красоту. Питание водоема поддерживают небольшие ручьи, дождевые, снежные осадки, талые воды и подземные родники.