В Башкирии на дне озеро дайверы сняли необычное облако

Толщи ледника сгладили выступающие высокие нагромождения карстовых пород на верхней части проема. После таяния ледника вода заполнила котлован, а буйная растительность покрыла прибрежную местность. Постепенно гидроним приобретал нынешнюю конфигурацию. Склоны береговой линии сложены из делювиальных суглинистых пород и плотных горных песчаных отложений, местами спускающиеся двумя террасами к зеркалу озера.Пологое дно озерной чаши сложено из каменистых и песчаных слоев. Восточная и северо-восточная береговая оконечность водоема низкая, в остальной части более высокая. Вода в озере Кандрыкуль пресная, невероятно чистая, прозрачная, с незначительным содержанием сульфата натрия и магния, поэтому идеально подходит для купания и отдыха на воде. В солнечную погоду на глади вспыхивают серебристые и золотистые блики, которые придают водоему сказочную красоту. Питание водоема поддерживают небольшие ручьи, дождевые, снежные осадки, талые воды и подземные родники.

пресс-служба Минэкологии РБ