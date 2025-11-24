От Донбасса до Башкирии: история бойца «Север» с необычной судьбой

В Зианчуринском районе живет человек с удивительной судьбой, проделавший путь от детдома в Одессе до нового дома на Урале. История Дмитрия Титаренко — это пример стойкости и мужества.

Мужчина, родившийся на Донбассе, свои детские годы провел в детском доме в Одессе. Несмотря на непростые жизненные обстоятельства, он не сломался и продолжал стремиться к лучшей жизни, пишут в издании «Зианчуринские зори».

По достижении совершеннолетия Дмитрий отправился в Оренбург к брату своего дедушки – Азарову Олегу Александровичу.

С 1998 по 2000 год боец служил в морской пехоте на Северном Кавказе. Этот период стал для него суровой школой жизни, закалившей характер и привившей чувство ответственности. За проявленное мужество он был удостоен медалей «За боевые заслуги» и «За отвагу».

После армии Дмитрий выбрал нелегкий путь водителя на Севере. Там он трудился на различных проектах, ежедневно преодолевая вызовы сурового климата.

В 2022 году, с началом специальной военной операции, Дмитрий одним из первых подписал контракт на три месяца и из Ханты-Мансийского автономного округа отправился в зону боевых действий. Попав в разведывательную роту, он выполнял сложные задачи, рискуя жизнью ради защиты страны. Условия жизни были тяжелыми — жить приходилось в блиндажах, окопах и подвалах разрушенных многоэтажек. Однако настоящие испытания ждали его после завершения контракта — когда их доставили в Воронеж, чтобы каждый мог вернуться на место жительства.

В городе было дико, так много людей, все ходят под открытым небом, мирная жизнь… Нет звуков сирен, взрывов, техники. Очень непривычно было – необходимо перестроиться на иной образ жизни. Чувствовал себя безмерно уставшим, а в голове иногда всё ещё возникали некоторые эпизоды, которые никак не сотрёшь уже из памяти… Дмитрий Титаренко, участник СВО

Вернувшись к мирной жизни, Дмитрий продолжил работать водителем на Севере. В 2023 году он познакомился с Ниной из Зианчуринского района — женщиной, которая стала его опорой и поддержкой. Ради новой семьи Дмитрий переехал из Радужного в село Кузебеково, где помогал ухаживать за домашним хозяйством и воспитывал дочерей супруги.

5 августа 2024 года молодожены сыграли свадьбу, но их семейное счастье оказалось недолгим. Спустя менее месяца Дмитрия мобилизовали, и ему вновь пришлось отправиться в зону специальной военной операции.

Связь с ним прервалась на три недели, и Нина сильно переживала за мужа.

Я была шокирована, как узнала, что ему нужно отправиться на СВО. Тут и слёзы, и истерики, очень тяжело было. Вернётся ли живым, вернется ли вообще. Спасало только то, что я молилась. Ещё с девочками создали группу, у кого мужья тоже там. Дима, как долетел, написал мне, и всё, пропал на 3 недели. Места себе не находила, всюду с собой телефон носила, а вдруг позвонит? Дочки и девочки из чата сильно поддерживали, приободряли, поэтому и сама старалась не терять надежды. Нина, супруга участника СВО

Переезд в Зианчуринский район стал для бойца началом новой жизни.

В Зианчуринском районе мне очень нравится, здесь очень добрые и открытые люди. Когда приехал, мы с женой ходили в школу в Исянгулове, дети смотрели так восторженно, на улицах машины сигналят, мужчины подходят, здороваются, спрашивают, как дела. Здесь я понимаю, что всё, что я делаю – делаю не напрасно. Дмитрий Титаренко, участник СВО

Спустя три недели тревожного ожидания телефонный звонок раздался в самый обычный учебный день, когда Нина собирала дочерей в школу. Как признается женщина, в тот момент ее охватил страх — она боялась поднять трубку и услышать плохие новости.

Собравшись с духом, с дрожащими руками она ответила. Услышав голос мужа, почувствовала, как «камень с души упал».

Даже сейчас, вспоминая тот волнительный момент, в голосе Нины проскальзывает едва заметная дрожь. Переживать эти мгновения снова, хотя бы только в воспоминаниях, остается тяжелым испытанием для женщины, продолжающей ждать возвращения мужа.

Оказалось, по прибытии в зону СВО Дмитрий был зачислен в штурмовой отряд и сразу отправился на выполнение боевых задач «за ленточку» — туда, где полностью отсутствует связь.

С сентября Дмитрий, получивший позывной «Север», служит водителем «КамАЗа» в отдельном автомобильном батальоне специального назначения. В его обязанности входит широкий спектр задач: от перевозки армейского имущества до помощи при смене дислокации и транспортировки личного состава.

История Дмитрия и его семьи стала примером стойкости, любви и верности.

