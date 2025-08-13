В Башкирии танцы на крыше автомобиля закончились извинениями

Сотрудники Госавтоинспекции Баймакского района в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором водитель перевозил двух пассажиров на крыше автомобиля, подвергая их жизни опасности. После этого инспекторы ДПС начали расследование и установили личности всех танцоров.
Молодые люди признали свою вину и пообещали, что подобное не повторится.
В итоге водителя привлекли к административной ответственности за повторное управление транспортным средством без водительских прав, нарушение правил перевозки пассажиров, повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО и незарегистрированным транспортным средством. Обоих пассажиров также привлекли к ответственности за нарушение ПДД пассажирами транспортного средства и за мелкое хулиганство.
Видео: ГАИ РБ.