В Башкирии танцы на крыше автомобиля закончились извинениями

В итоге водителя привлекли к административной ответственности за повторное управление транспортным средством без водительских прав, нарушение правил перевозки пассажиров, повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО и незарегистрированным транспортным средством. Обоих пассажиров также привлекли к ответственности за нарушение ПДД пассажирами транспортного средства и за мелкое хулиганство.