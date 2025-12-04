В Башкирии словесная ссора в подъезде закончилась трагедией

Стерлитамакский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. По информации Объединенной пресс-службы судов республики, он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт произошел 25 мая 2025 года в подъезде жилого дома. В ходе ссоры подсудимый ударил потерпевшего в левый глаз, что привело к потере зрения.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Осужденный был взят под стражу в зале судебного заседания. Приговор еще не вступил в законную силу.