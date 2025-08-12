Башкирские биатлонисты открыли сезон в Уфе к 80-летию Победы

Башкирские биатлонисты открыли новый сезон. В Уфе прошёл Чемпионат республики, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие сильнейшие взрослые спортсмены региона, за исключением Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Елизаветы Каплиной. Они находятся на предсезонных сборах.

Соревнования продлились два дня. Сначала состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом каждые 30 секунд. Всем участникам предстояло преодолеть 4 огневых рубежа: 2 лёжа и 2 стоя. За каждый промах к общему времени биатлониста добавлялась штрафная минута. А вот дистанция была разной. Мужчины бежали 20 километров, женщины — 15. На второй день соревнований состоялся спринт.