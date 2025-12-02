В Ишимбае башкирская гимназия-интернат №2 отмечает 90-летие

В Ишимбае прошли торжества по случаю 90-летия со дня основания второй башкирской гимназии-интерната – одной из старейших в районе. Среди её выпускников известные учёные, спортсмены и общественные деятели.
Огромное внимание уделяют и педагогам, которые постоянно совершенствуют своё мастерство. В настоящее время учебное заведение оснащено по последнему слову техники, имеет полилингвальную направленность.
Воспитанники регулярно становятся призёрами и победителями олимпиад, большинство выпускников поступают в ведущие вузы России. Поздравить своих учителей приехали знаменитые выпускники.