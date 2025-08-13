В Уфе прошли чемпионат и первенство России по велоспорту, парная и командная гонка. В соревнованиях участвовали девушки до 16 лет, юниорки до 18 лет и женщины. Приехали спортсменки из 9 субъектов страны, а также гости из Узбекистана. Проходили состязания на биатлонной трассе.