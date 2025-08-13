В Уфе прошли чемпионат и первенство России по велоспорту, парная и командная гонка. В соревнованиях участвовали девушки до 16 лет, юниорки до 18 лет и женщины. Приехали спортсменки из 9 субъектов страны, а также гости из Узбекистана. Проходили состязания на биатлонной трассе.
Завершились Чемпионат и Первенство России по велоспорту-шоссе гонкой «критериум». У девушек весь пьедестал почета заняли представительницы Санкт-Петербурга. Лучшие результаты из башкирских велогонщиц показали Дарина Волкова и Юлия Гулина. Они заняли 12 и 13 место. У юниорок в гонке на 30 километров первое место заняла Ольга Костина из Санкт-Петербурга. Среди женщин лучшей стала мастер спорта России Кристина Новикова. Также из Санкт-Петербурга.