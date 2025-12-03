В Уфе стартовали чемпионат и первенство по спортивной акробатике

В столице республики стартовали чемпионат и первенство по спортивной акробатике. Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера РСФСР Марата Шамигулова. Это последние республиканские старты в году, участие в которых принимают более 280 спортсменов из Октябрьского, Салавата, Благовещенска, а также из столицы республики.

Акробаты, показавшие лучший результат, получат возможность попасть в сборную Башкортостана на следующий год, а также на первенство Приволжского федерального округа. Соревнования открылись торжественной церемонией, на которой присутствовали родные Марата Шамигулова, его воспитанники и ветераны спорта.