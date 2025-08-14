Житель Башкирии едва не убил ножом соседа

Иглинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в покушении на убийство.
Согласно материалам дела, в мае этого года между мужчиной и его соседом произошел конфликт во время совместного застолья. Из-за личной неприязни подсудимый нанес жертве несколько ножевых ударов, после чего тот упал на пол. Полагая, что мужчина скончался, преступник ушел в другую комнату. Однако пострадавший смог выбраться и обратиться за медицинской помощью.
Обвиняемый не признал свою вину. Также было установлено, что ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.