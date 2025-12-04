Житель Башкирии жестоко убил маму

В Стерлитамаке перед судом предстал 39-летний местный житель. Мужчину обвинили в убийстве мамы.
30 ноября у подъезда дома по улице Худайбердина обнаружили тело 60-летней женщины. Скорую помощь вызвал сын пострадавшей. Медикам оставалось констатировать смерть несчастной.
Сын погибшей рассказал, что мать якобы была у соседки, где выпила, а после вернулась домой и совершила добровольный уход из жизни. Однако данную версию быстро опровергли следователи. По предварительным данным, между женщиной и сыном произошёл конфликт на бытовой почве. В порыве агрессии мужчина выбросил маму из окна на 6 этаже.
Мужчине назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.