Стало известно о состоянии пострадавших при ЧС в Стерлитамаке

На сегодняшний день три человека, пострадавших при хлопке газовоздушной смеси на предприятии в Стерлитамаке, находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь — в тяжелом. Еще 21 пострадавший имеет травмы средней степени тяжести, один человек — в легком состоянии.

В Минздраве Башкирии отметили, что 33 пациента лечатся стационарно в больницах № 18 и № 21, РКБ имени Куватова, клинике БГМУ в Уфе и в больнице № 1 в Стерлитамаке. Семь человек получают амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что один из работников предприятия, 30-летний мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики, скончался в больнице.

Напомним, инцидент произошло утром 9 августа. Всего пострадали 41 человек. Обстоятельства ЧС расследует специальная комиссия.