В школах Башкирии заработают 8 новых стоматологических кабинетов

В прошлом году в рамках данной программы были обновлены стоматологические кабинеты в 16-ти школах, в этом году работы идут еще в 8-ми. Кроме того, в 2020 году республика приобрела детский передвижной стоматологический комплекс «Тулпар». За пять лет врачи Детской стоматологической поликлиники №3 Уфы объездили почти всю республику, побывали в детских социальных учреждениях, на самых отдаленных территориях. Вылечили зубки почти 13 тысяч ребят, в том числе 3 тысяч детей участников СВО и особенных детей.