В Башкирии увеличили количество камер, контролирующих лесные пожары

«Ростелеком» продолжает реализацию масштабного проекта по мониторингу лесных пожаров в Башкортостане. В 2021 году уже были установлены видеокомплексы, которые дистанционно в автоматическом режиме фиксировали обстановку в труднодоступных лесных массивах. Теперь количество камер увеличилось. Для этого специалисты компании проделали большую сложную работу: проложили волоконно-оптические линии связи в непростых ландшафтных условиях, установили камеры на высотных антенно-мачтовых сооружениях.

Данные с камер видеонаблюдения оперативно поступают в региональную диспетчерскую службу Министерства лесного хозяйства республики. Программа «Лесохранитель» точно определяет место и координаты задымления и отображает их на карте.

Теперь около 2 млн гектар лесного массива Башкортостана находится под наблюдением 22 камер. Мониторинг специалистами ведется в круглосуточном режиме. Расширить систему контроля лесных пожаров в Башкортостане помогла компания «Ростелеком». Специалисты провайдера установили 10 дополнительных камер видеонаблюдения в Уфимском, Баймакском, Инзерском, Белорецком, Зианчуринском, Кугарчинском, Зилаирском, Тирлянском и Хайбуллинском лесничествах.