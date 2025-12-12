Башкирия увеличила отгрузку сельхозпродукции в регионы

Почти 600 тысяч тонн зерна из республики отправили с начала текущего года в российские субъекты. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Особым спросом пользуются пшеница, ячмень и подсолнечник из Башкортостана.

Также с начала года в зарубежные страны из республики отправили более 200 тысяч тонн сельхозпродукции – это не только пшеница, но и лён. Основные импортёры – Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Китай, всего 18 государств. У партнёров из Германии, Латвии, Марокко и Туркменистана пользуются спросом продукты переработки из Башкортостана.