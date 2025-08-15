Жители Начапкино под Уфой жалуются на разбитую дорогу

Домой по бездорожью. После каждого ливня, которых этим летом немало, жителям деревни Начапкино Уфимского района приходится с трудом выбираться в город и возвращаться обратно. По их словам, грунтовую дорогу продавили многотонные грузовики, которые возят материалы на площадку строительства нового коттеджного посёлка. И после дождя она превращается в грязевое месиво.
Относительно ровной проезжая часть кажется лишь на первый взгляд. Пару раз в неделю грейдер выравнивает её после того, как грузовые автомобили со стройматериалами продавливают единственную дорогу, связывающую деревню с трассой в город. По словам местных жителей, идеальной она никогда не была. Но несколько лет назад и без того плачевное состояние стало ещё хуже.
Население Начапкино – около 300 человек. Среди них есть дети, пожилые и люди с ОВЗ. Им труднее всего. В непогоду школьный автобус заезжает редко, приходится возить учеников самостоятельно. До трассы, бывало, отвозили и больных сельчан. Скорая застревала, как только съезжала с асфальта.
К населенному пункту прилегают и дачные участки, хозяева которых испытывают такие же неудобства. За помощью с просьбой сделать асфальтированную дорогу или хотя бы привести в порядок и отсыпать существующую жители неоднократно обращались во все инстанции.
Мыть свои машины начапкинцы тоже не видят смысла. Автомобили тут же становятся снова грязными, как только выедут за ворота.
Чтобы узнать, планируется ли тут ремонт или строительство асфальтированной дороги, мы обратились в администрацию Уфимского района. По телефону нам ответили, что о проблеме знают, но более подробного комментария получить не удалось в связи занятостью чиновников.