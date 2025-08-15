Жители Начапкино под Уфой жалуются на разбитую дорогу

Домой по бездорожью. После каждого ливня, которых этим летом немало, жителям деревни Начапкино Уфимского района приходится с трудом выбираться в город и возвращаться обратно. По их словам, грунтовую дорогу продавили многотонные грузовики, которые возят материалы на площадку строительства нового коттеджного посёлка. И после дождя она превращается в грязевое месиво.

Относительно ровной проезжая часть кажется лишь на первый взгляд. Пару раз в неделю грейдер выравнивает её после того, как грузовые автомобили со стройматериалами продавливают единственную дорогу, связывающую деревню с трассой в город. По словам местных жителей, идеальной она никогда не была. Но несколько лет назад и без того плачевное состояние стало ещё хуже.

Вот стройка идёт. В Мармылево тоже стройка, но там уже асфальт, и все нормально ездят. А мы что? У нас тут и сады, и мы сами живём. Александр Емельянов, житель д. Начапкино

Население Начапкино – около 300 человек. Среди них есть дети, пожилые и люди с ОВЗ. Им труднее всего. В непогоду школьный автобус заезжает редко, приходится возить учеников самостоятельно. До трассы, бывало, отвозили и больных сельчан. Скорая застревала, как только съезжала с асфальта.

Зимой тоже дорогу заметёт, чистить нечем. Даже пожарка проехать не может. Осенью тут жижа, все на брюхе сидят. Это что за жизнь-то? Наталья Бажанова, жительница д. Начапкино

К населенному пункту прилегают и дачные участки, хозяева которых испытывают такие же неудобства. За помощью с просьбой сделать асфальтированную дорогу или хотя бы привести в порядок и отсыпать существующую жители неоднократно обращались во все инстанции.

На каждое наше обращение идёт отписка без дат и подписей. Дорога ужасная. Даже грейдер не помогает. Мы все в городе работаем, выезжаем туда. Раз в год капитальный ремонт ходовой, машина ломается. Владимир Николаенко, житель д. Начапкино

Купили тут сад в 2023, потому что сказали, что через год тут дорога будет, потому что коттеджный посёлок строят. Но дороги так и нет. Постоянно дыр-дыр-дыр после грейдера, трясет машину. Детям весело, а мне не смешно. Альбина Бубновская, садовод

Мыть свои машины начапкинцы тоже не видят смысла. Автомобили тут же становятся снова грязными, как только выедут за ворота.