Семья из Екатеринбурга застряла в горах Башкирии

Вчера, 14 августа, между селом Узян и деревней Кагарманово Белорецкого района произошел необычный инцидент. Семейная пара из Екатеринбурга, отдыхавшая с двумя внучками 9 и 11 лет, не смогла преодолеть сложный участок дороги на своем автомобиле «KIA Soul» и застряла.