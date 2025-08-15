Семья из Екатеринбурга застряла в горах Башкирии

Вчера, 14 августа, между селом Узян и деревней Кагарманово Белорецкого района произошел необычный инцидент. Семейная пара из Екатеринбурга, отдыхавшая с двумя внучками 9 и 11 лет, не смогла преодолеть сложный участок дороги на своем автомобиле «KIA Soul» и застряла.
На помощь пришли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Сначала они эвакуировали женщину и детей в село Узян, после чего глава сельсовета помог мужчине вытащить застрявший автомобиль при помощи трактора.
После завершения работ семья благополучно продолжила путь.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.