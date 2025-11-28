Семья пожарных из Уфы рассказала о профессиональном пути

МЧС России в этом году отмечает 35-летие. Это внушительная дата, за которой стоят тысячи спасенных жизней, сотни предотвращённых катастроф и неустанный труд спасателей. Многие идут в профессию по зову сердца. Наш сюжет – о династии пожарных. Сын возглавил ту же пожарную часть, что и его отец, правда, спустя 25 лет.

Единственное, что объединяет две фотографии, – связь поколений. В центре архивного снимка – начальник 9-й пожарной части. Спустя 25 лет это же подразделение возглавил уже его сын, который в дань уважения к отцу решил воссоздать старое фото уже с новым составом. И даже, как признается, отрастил усы, имеющие для пожарных особое символическое значение.

Теперь, конечно, совсем другие технологии и возможности. Даже часть, в которой когда-то служил Шамиль Батыев, изменилась до неузнаваемости. Здесь надстроили второй этаж и поставили пожарную вышку. Но что-то сохранилось.

Сколько потушенных пожаров в копилке отца и сына, не считали. Однако, как выяснили, доводилось работать на одних и тех же объектах.

В этом году МЧС России отмечает 35-летие с момента основания. Игорь – ровесник ведомства. А вот его отец, что любопытно, в конце 90-х возглавил пожарно-спасательную часть в 35. И как после такого не верить в судьбу и магию чисел?