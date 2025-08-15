В Уфе школьник купил себе машину, но не успел на ней покататься

Вчера вечером, 14 августа, в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ на улице Кольцевой остановили автомобиль «ВАЗ-2114», за рулём которого находился школьник без водительских прав.

Подросток объяснил, что приобрёл машину на собственные сбережения. С ним провели профилактическую беседу о недопустимости управления транспортными средствами без соответствующего удостоверения.

На место происшествия вызвали родителей подростка. В отношении них составлены материалы для передачи в Комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения к административной ответственности.