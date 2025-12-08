В Башкирии подросток угнал машину родственника и уснул в ней после ДТП

В Хайбуллинском районе полиция раскрыла угон автомобиля по горячим следам. Преступником оказался племянник владельца машины.

Как сообщили в МВД по РБ, местный житель обратился в полицию с заявлением об угоне. Ключи от иномарки хранились в незапертом гараже, куда имел доступ его несовершеннолетний родственник. Этим и воспользовался подросток.

Перед тем как сесть за руль, молодой человек выпил спиртное. При попытке выехать из гаража он не справился с управлением и врезался в забор, разбив бампер и фару. Не пытаясь скрыться, угонщик уснул в салоне автомобиля.