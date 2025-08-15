В Башкирии рабочие нашли пропавшего мужчину под завалами

В Башкирии дорожные рабочие обнаружили мужчину, пропавшего около недели назад. Он находился под завалами из камней и веток в овраге неподалёку от дороги и моста.
Как сообщили в ДПСО «БаРС», пострадавший не мог вспомнить, как оказался в этом месте. На место оперативно прибыла поисковая группа, которая координировала действия экстренных служб, выяснила местоположение мужчины и организовала спасательную операцию
Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и сообщили его родственникам.
Фото: ДПСО «БаРС», Vk