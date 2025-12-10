В Башкирии тело мужчины нашли на месте пожара в гараже

Вчера, 9 декабря, поздно вечером в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в гараже, расположенном на улице Центральной в деревне Золотоношка Стерлитамакского района.
К моменту прибытия пожарных огонь повредил кирпичное строение. В тушении были задействованы огнеборцы МЧС России совместно с добровольной пожарной командой Никольского сельсовета.
В ходе работ по ликвидации открытого горения внутри гаража было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. Личность погибшего устанавливается.
Причины пожара и размер причиненного материального ущерба выясняются.
Фото: МЧС по РБ.