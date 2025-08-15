В двух реках Башкирии погибла рыба

Специалисты Минэкологии провели выездное обследование рек Таналык и Бузавлык в Хайбуллинском районе. На берегу и в самих водоёмах была обнаружена погибшая рыба.

Вероятным источником воздействия является предприятие под федеральным государственным экологическим контролем. Однако в ведомстве не стали указывать, какой именно это объект.