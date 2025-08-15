В Башкирии медики будут получать надбавку за наставничество

В Башкортостане медики будут получать надбавку за наставничество, некоторым также удлинят отпуск. Размер доплаты составит не менее 15 процентов от размера оклада. Нововведения связаны с изменением федерального законодательства и структурой зарплаты медработников.
Врачи и медсёстры, которые занимаются наставничеством, научной работой, руководят практикой студентов или несут другую педагогическую нагрузку, также получат право на отпуск до 56 дней. Возможность дополнительного отдыха будет предоставлена и главврачам за ненормированный рабочий день.