В Башкирии спасатели доставили медика к больному на снегоходе

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оперативно помогли медикам добраться до пациента в труднодоступной местности в Белорецком районе.

Фото №1 - В Башкирии спасатели доставили медика к больному на снегоходе

Инцидент произошел в приюте «Айгир». Мужчина, приехавший на отдых из Ижевска, почувствовал резкое недомогание и вызвал скорую помощь. На снегоходе спасатели доставили фельдшера к пациенту. Медик оказал необходимую помощь на месте, и госпитализация не потребовалась.

Эта история в очередной раз доказала эффективность межведомственного взаимодействия.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии