В Уфе прошла презентация книги Айдара Шарипова «Курум»

В Уфе представили «Курум» – дебютную детскую прозу. Автором стал телеоператор и по совместительству писатель Айдар Шарипов. Книга стала первой частью задуманной трилогии.
В основе истории – реальные события и персонажи, а иллюстрации создавали дети с особенностями развития. Для автора это первый опыт в прозе. Раньше Айдар Шарипов писал стихи, параллельно работал в телеиндустрии, но писательство всегда оставалось его внутренним призванием.
Название книги отсылает к тюркской письменности. «Курум» означает каменную реку у склонов гор. Так автор видит и свою книгу – каждая история как отдельный валун. Главный герой книги – мальчик из Иваново, мечтающий покорить Уральские вершины.