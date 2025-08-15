В Уфе прошла презентация книги Айдара Шарипова «Курум»

В Уфе представили «Курум» – дебютную детскую прозу. Автором стал телеоператор и по совместительству писатель Айдар Шарипов. Книга стала первой частью задуманной трилогии.

В основе истории – реальные события и персонажи, а иллюстрации создавали дети с особенностями развития. Для автора это первый опыт в прозе. Раньше Айдар Шарипов писал стихи, параллельно работал в телеиндустрии, но писательство всегда оставалось его внутренним призванием.