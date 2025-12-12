В Уфе прошла акция «Почитатели книг»

В фирменном магазине Башкирского издательства «Китап» прошла акция «Почитатели книг». В роли экспертов на мероприятии выступили известные государственные и общественные деятели, представители медиа и творческой сферы, которые делились своим мнением о значении книги и ее влиянии на общественность.
Впервые на встречу пригласили известных исполнителей башкирской эстрады Рустама Гиззатуллина, Лиану Хабибуллину, Арслана Тимирова, солистов «Дервиш-Хан» и «Бурелар». Помимо рассказов о творческом пути, они отметили свои любимые литературные произведения и авторов.