В Уфе прошла акция «Почитатели книг»

В фирменном магазине Башкирского издательства «Китап» прошла акция «Почитатели книг». В роли экспертов на мероприятии выступили известные государственные и общественные деятели, представители медиа и творческой сферы, которые делились своим мнением о значении книги и ее влиянии на общественность.