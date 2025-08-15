В Уфе открылась выставка, посвященная погибшим морякам из Башкирии

В Музее полярников имени Альбанова состоялось открытие выставки, посвящённой гибели атомной подводной лодки «Курск». Катастрофа произошла 25 лет назад на Баренцевом море. Трагедия унесла жизни 118 членов экипажа, среди которых были и уроженцы Башкортостана.
12 августа исполнилось 25 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море. Трагедия унесла жизни всех ста восемнадцати членов экипажа. Среди них были и наши земляки. В Музее полярников имени Альбанова состоялось открытие выставки, посвященной погибшим морякам из Башкортостана.
Сборник «Полярники Башкортостана» вышел еще в 2021 году, но совсем недавно появилась дополнительная, очень важная глава. Посвящена она пятерым уроженцам республики. Их жизни трагически оборвались, но имена навсегда остались в истории российского флота.
Даже спустя 25 лет эту трагедию в Баренцевом море называют одной из самых страшных. По официальной версии, 12 августа 2000 года во время учений в одном из отсеков атомной подлодки «Курск» произошел взрыв. Спастись не удалось никому. Трагедия унесла жизни 118 человек. В музее полярников имени Альбанова почтили память пятерых моряков из Башкортостана: Роберта Гесслера, Ришата Зубайдуллина, Наиля Хафизова, Салавата Янсапова и Фаниса Ишмуратова.
В создании выставки, говорят работники музея, очень помогла София Дудко — мать погибшего на субмарине капитана второго ранга. Все эти годы она собирает информацию о каждом моряке, чей жизненный путь оборвался в далеком двухтысячном.
Сотрудники музея имени Альбанова в будущем планируют расширить экспозицию. С этой целью они связываются с родными и близкими погибших моряков. Примечательно, что в скором времени в рамках предстоящих «Дней армейской культуры» здесь ожидаются не менее масштабные выставки.
Увидеть все своими глазами можно будет с 21 по 27 августа. А пока в музее Альбанова продолжается выставка, посвященная трагедии в Баренцевом море.