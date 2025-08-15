В Уфе открылась выставка, посвященная погибшим морякам из Башкирии

В Музее полярников имени Альбанова состоялось открытие выставки, посвящённой гибели атомной подводной лодки «Курск». Катастрофа произошла 25 лет назад на Баренцевом море. Трагедия унесла жизни 118 членов экипажа, среди которых были и уроженцы Башкортостана.

12 августа исполнилось 25 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море. Трагедия унесла жизни всех ста восемнадцати членов экипажа. Среди них были и наши земляки. В Музее полярников имени Альбанова состоялось открытие выставки, посвященной погибшим морякам из Башкортостана.

Сборник «Полярники Башкортостана» вышел еще в 2021 году, но совсем недавно появилась дополнительная, очень важная глава. Посвящена она пятерым уроженцам республики. Их жизни трагически оборвались, но имена навсегда остались в истории российского флота.

Даже спустя 25 лет эту трагедию в Баренцевом море называют одной из самых страшных. По официальной версии, 12 августа 2000 года во время учений в одном из отсеков атомной подлодки «Курск» произошел взрыв. Спастись не удалось никому. Трагедия унесла жизни 118 человек. В музее полярников имени Альбанова почтили память пятерых моряков из Башкортостана: Роберта Гесслера, Ришата Зубайдуллина, Наиля Хафизова, Салавата Янсапова и Фаниса Ишмуратова.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка, посвященная погибшим морякам из Башкирии

Здесь книги, значки, атомная лодка, немного наших есть экспонатов. Ну и вот макет атомной подводной лодки, такого же типа, как «Курск». Нам ее подарил Игорь Мухаметшин, он сейчас заместитель главкома ВМФ, тоже уроженец Башкортостана.

Янина Свице, старший научный сотрудник музея полярников им. В. И. Альбанова

В создании выставки, говорят работники музея, очень помогла София Дудко — мать погибшего на субмарине капитана второго ранга. Все эти годы она собирает информацию о каждом моряке, чей жизненный путь оборвался в далеком двухтысячном.

Сотрудники музея имени Альбанова в будущем планируют расширить экспозицию. С этой целью они связываются с родными и близкими погибших моряков. Примечательно, что в скором времени в рамках предстоящих «Дней армейской культуры» здесь ожидаются не менее масштабные выставки.

Увидеть все своими глазами можно будет с 21 по 27 августа. А пока в музее Альбанова продолжается выставка, посвященная трагедии в Баренцевом море.

