Жители Башкирии продолжают теряться в лесах и на водоемах

За прошедшие сутки в экстренные службы поступило два сообщения о пропавших. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
В селе Инзер Белорецкого района 12 августа двое туристов отправились на сплав по реке Инзер и должны были вернуться 14 августа. К счастью, они нашлись самостоятельно. Медицинская помощь им не потребовалась.
В деревне Уразбахты Караидельского района утром 70-летний мужчина уехал в лес на автомобиле и пропал. Его транспортное средство обнаружили у лесного массива. Пенсионера отыскали местные жители. Помощь врачей не понадобилась.