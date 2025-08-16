Жители Башкирии продолжают теряться в лесах и на водоемах

За прошедшие сутки в экстренные службы поступило два сообщения о пропавших. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

В селе Инзер Белорецкого района 12 августа двое туристов отправились на сплав по реке Инзер и должны были вернуться 14 августа. К счастью, они нашлись самостоятельно. Медицинская помощь им не потребовалась.