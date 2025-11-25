В Башкирии задержали лесоруба за незаконный вал леса

Нарубил на срок. Сотрудники МВД Абзелиловского района и ФСБ задержали с поличным 39-летнего мужчину за незаконный вал леса. Лесоруба остановили при выезде из лесного массива, его транспортное средство было загружено бревнами.
Несмотря на то, что у мужчины имелось официальное разрешение на рубку, его действия вышли далеко за рамки. Вместо разрешенных 24 кубометров древесины злоумышленник срубил 75 кубометров.
Причиненный ущерб лесному фонду превысил 550 тысяч рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.