В Башкирии задержали лесоруба за незаконный вал леса

Нарубил на срок. Сотрудники МВД Абзелиловского района и ФСБ задержали с поличным 39-летнего мужчину за незаконный вал леса. Лесоруба остановили при выезде из лесного массива, его транспортное средство было загружено бревнами.

Несмотря на то, что у мужчины имелось официальное разрешение на рубку, его действия вышли далеко за рамки. Вместо разрешенных 24 кубометров древесины злоумышленник срубил 75 кубометров.