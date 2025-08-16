В Башкирии открыли современную спортплощадку

Социально ответственный бизнес. В Абзелиловском районе в детском лагере «Ирандык» открыли многофункциональную спортплощадку. Ее построил инвестор, который намерен построить в районе новое предприятие по добыче меди.

Для лагеря «Ирандык» открытие спортивной площадки — настоящее событие. Новый многофункциональный комплекс — это сразу 5 в одном. Здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол и большой теннис. Ну а в зоне воркаут заниматься силовыми видами спорта.

Я отдыхаю в лагере второй раз. Мне нравится эта площадка, здесь есть резиновое покрытие. Раньше здесь был асфальт, мы играли на асфальте, были другие ворота. Динияр Ахмедьянов

Лагерь «Ирандык» — одно из главных мест отдыха детей на летних каникулах. В смену он принимает до 300 школьников. Однако инфраструктура осталась еще с советских времен, в том числе и старая площадка для занятия физкультурой. Теперь появились все условия для воспитания новых чемпионов, считает руководство.

Здесь будут заниматься в основном дети, которые будут в сезон приезжать и отдыхать летом. Но, кроме этого, когда лагерь будет готовиться, это май-сентябрь, здесь мы будем проводить соревнования. Может быть, даже республиканские мероприятия. Ирек Хасанов, директор детского лагеря отдыха «Ирандык»

Площадку поставили очень быстро, недели две-три. Дожди проливные не давали нам закончить благоустройство вокруг спортплощадки. И мы приняли решение засыпать галькой все места, где не успела отрасти трава и где образовались лужи за счет проливных дождей. А так площадка готова на 100%. Станислав Тарасюк, директор строительной компании

Инвестором выступила компания ООО «Салаватское». Предприятие, которое в будущем может начать разработку участка по добыче меди, уже сейчас проводит большую социальную работу. Развитие и восстановление многих объектов — в том числе.

Мы всегда относимся социально ответственно к своим мероприятиям. То, что мы говорим, мы всегда делаем. И это подтверждает сегодняшнее мероприятие. Мы уверены, что вклад в будущее и здоровье детей — это вклад в будущее района и нашей страны. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Прямо на церемонии открытия между инвестором и администрацией Абзелиловского района было подписано двустороннее соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Мы искренне хотим, чтобы этот лагерь функционировал круглый год. Будем вкладывать, и я надеюсь, что ООО «Салаватское» в лице директора Тагира Тимербаевича не останется в стороне. Мы всё это доведем до логического конца. В зауралье это будет один из самых лучших лагерей нашей республики. Айрат Аминев, глава администрации Абзелиловского района