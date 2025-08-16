В Сибае проходит обновление теплотрасс

Компания «БашРТС» продолжает подготовку к новому отопительному сезону. В центре Сибая идут работы по капитальному ремонту участка тепломагистрали №4 по Заки Валиди, а в многоквартирных домах ведется проверка и устранение неисправностей. В планах — установить почти 140 погонных метров новых сетей и железобетонные неподвижные опоры.
Реконструкция проходит без общего отключения горячей воды. Обновленная тепломагистраль обеспечит теплом более тысячи жителей, а также четыре учебных заведения и 20 объектов городской инфраструктуры.
Завершить работы планируется до 16 августа, а до 10 сентября приведут в порядок дорожное полотно. Кроме того, более чем в 360-ти многоквартирных домах проводятся регламентные работы для подготовки к отопительному сезону, которые подключены к теплоисточнику «Зауральская ТЭЦ». 80% многоквартирных домов в техническом плане уже готовы к предстоящему отопительному сезону.